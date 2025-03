IPL Dot Ball Tree Count 2025: आईपीएल मैच के दौरान हर डॉट बॉल पर क्यों दिखाया जा रहा पेड़ का निशान, जानिए इसके पीछे की खास वजह

Why Tree Signs Shown For Dot Ball During IPL 2025 Live Match: आईपीएल 2025 का उद्घाटन मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. आरसीबी के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके, जिससे केकेआर 20 ओवरों में 174/8 का स्कोर ही बना सकी. इसके जवाब में विराट कोहली और फिल साल्ट की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की बदौलत आरसीबी ने 16.2 ओवर में 175 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में ईशान किशन का ऑरेंज कैप, तो नूर अहमद का पर्पल पर कब्ज़ा, देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

आईपीएल 2025 के स्कोरकार्ड में 'पेड़ का निशान' क्यों दिखाया जा रहा है?

IPL 2025 is not just about cricket—it's about sustainability too! 🌱 For every dot ball, 500 trees will be planted as part of BCCI & Tata Group's green initiative. Watch out for the 🌳 symbol on your screens! #IPL2025 #GreenCricket #DotBallTree #KKRvsRCB#Rahane #ShahRukhKhan pic.twitter.com/u6B0YFMnJN

