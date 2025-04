Who Will Win Bengaluru vs Punjab? Google Win Probability के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच इस टीम का पलड़ा है भारी, TATA IPL 2025 में आज होना है मुकाबला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 34th Match Winner Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 34वां मुकाबला कल यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. दोनों ही टीमों का अब तक इस सीजन मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों ही टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में 8-8 अंकों के साथ टॉप-4 में हैं. Bengaluru vs Punjab, TATA IPL 2025 34th Match Pitch Report And Weather Update: बेंगलुरु में RCB के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या पंजाब किंग्स के गेंदबाज करेंगे पलटवार, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

आईपीएल 2025 में अबतक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम ने चार मैच जीते और दो मुकाबले गंवाए हैं और वो 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हैं. वहीं पंजाब किंग्स का हाल भी कुछ इसी तरह का है.

पंजाब किंग्स ने भी अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 4 मैचों में जीत मिली है और वो पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं. इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स दोनों ही जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी. ऐसे में एक रोमांचक मैच होने की उम्मीद है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के आकंड़ें (RCB vs PBKS Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को 17 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (RCB vs PBKS Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर चैलेंजर्स बेंगलुरु की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. चैलेंजर्स बेंगलुरु के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 34वां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की संभावना: 53%

पंजाब किंग्स की जीत की संभावना: 47%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.