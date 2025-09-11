Who Is Amay Khurasiya: जानें कौन हैं अमय खुरासिया? जिसने यूपीएससी क्रैक किया और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के साथ खेला

अमय खुरासिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Who Is Amay Khurasiya: अमय खुरासिया एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (upsc civil services exam) पास किया है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज, उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) जैसे दिग्गजों के साथ खेल चूके हैं. अमय खुरासिया ने साल 1999 में श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Sri Lanka National Cricket Team) के खिलाफ टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. साल 1999 वर्ल्ड कप (World Cup) टीम का हिस्सा थे. साल 2007 में सेवानिवृत्त होने से पहले 12 वनडे मैच खेले. अमय खुरासिया ने घरेलू क्रिकेट में 7 हजार से अधिक रन बनाए. अमय खुरासिया आज भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में एक निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं और केरल की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match Asia Cup 2025 Live Streaming In India: बांग्लादेश और हांगकांग के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अमय खुरासिया ने 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. अमय खुरासिया ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए डेब्यू किया. 5वें नंबर पर आकर बाएं हाथ के इस मिडिल आर्डर बैटर ने 45 बॉल पर 57 रन की पारी खेली थी. साल 1999 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में भी शामिल किया गया था. लेकिन अमय खुरासिया को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल पाई. अमय खुरासिया ने भारत के लिए सिर्फ 12 वनडे खेले और 149 रन बनाए. अमय खुरासिया ने अपना आखिरी मैच साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ खेला.

बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने से पहले अमय खुरासिया ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी. परीक्षा में कामयाब होने के बाद भी क्रिकेट में करियर आगे बढ़ाया. खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर होने के बाद अमय खुरासिया ने भारतीय कस्टम्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर काम किया. अमय खुरासि ने इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में युवा प्रतिभाओं को तैयार करना का काम किया. अमय खुरासि ने रजत पाटीदार और तेज गेंदबाज आवेश खान को कोचिंग भी दी है.