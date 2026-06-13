West Indies vs Sri Lanka T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team T20I Stats: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के इस अहम मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की थी और अब मेजबान टीम की नजरें सीरीज जीतने पर होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, श्रीलंका टीम की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई थी. शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, जिससे टीम दबाव में आ गई थी. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया. ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. हालांकि दोनों टीमों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज टीम को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के आंकड़े (WI vs SL T20I Stats)

कुल मुकाबले: 19

श्रीलंका जीती: 10

वेस्टइंडीज जीती: 9

टाई मैच: 0

बेनतीजा मैच: 0

पिछले 5 मुकाबलों में श्रीलंका: 3 जीत

पिछले 5 मुकाबलों में वेस्टइंडीज: 2 जीत

सबीना पार्क की पिच पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिलती है. हालांकि दूसरे मुकाबले में पिच थोड़ा धीमा व्यवहार कर सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज टीम के लिए शाई होप, जेसन होल्डर और शिमरोन हेटमायर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका टीम के लिए कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.