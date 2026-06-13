West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Key Players To Watch Out: दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Key Players To Watch: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की थी और अब मेजबान टीम की नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं. जबकि, श्रीलंका टीम की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए थे, जिससे टीम दबाव में आ गई थी. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया. ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 9 मैच जीते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज टीम को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (WI vs SL Key Players To Watch)

वेस्टइंडीज टीम के लिए शाई होप सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. कप्तान के तौर पर उन्होंने पहले मुकाबले में शानदार नेतृत्व किया था और बल्लेबाजी में भी टीम की रीढ़ हैं. ब्रैंडन किंग अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं जेसन होल्डर बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

श्रीलंका टीम की ओर से कुसल मेंडिस पर सभी की नजरें रहेंगी. उन्होंने पहले मुकाबले में भी आक्रामक बल्लेबाजी की झलक दिखाई थी. कमिंदु मेंडिस मध्यक्रम में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. वहीं वानिंदु हसरंगा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं.

वेस्टइंडीज टीम जीत के साथ सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग और शिमरोन हेटमायर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शमार जोसेफ, अकील होसेन और जेसन होल्डर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ श्रीलंका टीम के पास भी कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. कुसल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुश्मंथा चमीरा गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.