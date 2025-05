UAE vs NED, ICC World Cup League Two 2023-27 Live Toss & Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात ने जीता टॉस, नीदरलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

United Arab Emirates National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 62वां मुकाबला 6 मई(मंगलवार) को अम्स्टेलवीन के वीआरए क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड्स के बीच खेले जा रहे रोमांचक मुकाबले में टॉस का सिक्का यूएई के पक्ष में गिरा और कप्तान राहुल चोपड़ा ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. यह निर्णय पिच की शुरुआती नमी और बादलों से ढकी परिस्थितियों को देखते हुए काफी रणनीतिक माना जा रहा है. यूएई की टीम ने एक संतुलित प्लेइंग इलेवन उतारी है, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज़ आर्यंश शर्मा और टॉप ऑर्डर में सागर कल्याण, वृत्य अरोड़ा और खुद कप्तान राहुल चोपड़ा जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ शामिल हैं. आईसीसी विश्व कप लीग 2 में होगा नीदरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

संयुक्त अरब अमीरात ने जीता टॉस

TOSS: United Arab Emirates won the toss and elected to field

