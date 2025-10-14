IND vs WI 2nd Test 2025 Day 4 Live Streaming: क्लीन स्वीप से मात्र 58 रन दूर टीम इंडिया, वेस्टइंडीज की राह मुश्किल, जानिए कब, कहां और कैसे देखें आखिरी दिन का लाइव प्रसारण

भारतीय क्रिकेट टीम( Photo Credit: X/@BCCI)

Where To Watch India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके आखिरी दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जाएगा. चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने जीत की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं. 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में 18 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं. क्रीज़ पर केएल राहुल 25 गेंदों पर नाबाद 54 रन और साई सुदर्शन 47 गेंदों पर 30 रन बनाकर डटे हुए हैं. यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हुए. अब भारत को जीत के लिए 58 रनों की दरकार है. चौथे दिन का खेल ख़त्म! दूसरे टेस्ट में जीत से टीम इंडिया 58 रन दूर, वेस्टइंडीज को चाहिए 9 विकेट, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पहली पारी में टीम इंडिया के 518/5 घोषित के विशाल स्कोर के जवाब में मेहमान टीम 248 रन पर सिमट गई. इसके बाद भारत ने फॉलो-ऑन लागू किया, और वेस्टइंडीज ने बल्ले से जबरदस्त जज़्बा दिखाया. जिससे मेहमान टीम 390/10 (फॉलो-ऑन) तक पहुंची. जिससे भारत को दुबारा बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया और 121 रनों का लक्ष्य दिया.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आखिरी दिन कब और कहां खेला जाएगा?

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 11 अक्टूबर (शनिवार) से खेला जा रहा हैं. जिसके आखिरी दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आखिरी दिन लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों का आधिकारिक प्रसारण साझेदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है और भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ के लिए भी यही जिम्मेदारी निभा रहा है. भारत में फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 के 5वें दिन का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. ऑनलाइन देखने के विकल्प के लिए नीचे पढ़ें.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आखिरी दिन लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार है, ऑनलाइन विकल्प की तलाश कर रहे फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 के 5वें दिन की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा.