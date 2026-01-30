Sri Lanka vs England, 1st T20I Match Preview: आज श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st T20I Match Preview Details: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इस मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की टीम में वापसी हुई है. दोनों टीमें पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs England, 1st T20I Match Live Streaming: आज खेला जाएगा श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

टी20 सीरीज़ से पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेली गई थी, जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की. इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज़ दिखाया, जबकि श्रीलंका की टीम ने बीच-बीच में शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभव की कमी भारी पड़ गई. अब टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका के पास बदला लेने का बेहतरीन मौका है.

हाल ही में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए अपने पिछले पांच मुकाबलों में श्रीलंकाई टीम को सिर्फ दो जीत मिली हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की टीम की सभी कमियों को दूर करके विश्व कप में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरना चाहेंगे. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में से एक भी मैच नहीं हारा है. हैरी ब्रुक की अगुवाई वाली टीम इस तीन मैचों की सीरीज को भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने और टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में अपनी तीसरी ट्रॉफी जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए अभ्यास मैच के तौर पर इस्तेमाल करेगी.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड टी20 हेड-टू-हेड (SL vs ENG T20I Head To Head Record)

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच अबतक 14 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 जनवरी को पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पल्लेकेले की पिच टी20 क्रिकेट के लिए संतुलित मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है. बीच के ओवरों में स्पिनरों की भूमिका अहम रहती है. बल्लेबाज अगर सेट हो जाएं तो बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 160–175 रन हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (SL vs ENG Key Players To Watch Out): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, फिल सॉल्ट, जोस बटलर, सैम करन और जोफ्रा आर्चर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (Mini Battle): इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और वानिन्दु हसरंगा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं पथुम निसांका और जोफ्रा आर्चर के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 जनवरी को पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

कैसे और कहां देखें श्रीलंका बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड के इस श्रीलंका दौरे का लाइव प्रसारण यूके में टीएनटी स्पोर्ट्स (TNT Sports) और डिस्कवरी+ (Discovery+) पर किया जाएगा. वहीं भारत में दर्शक इस पूरी सीरीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. यह सीरीज़ न सिर्फ दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म का इम्तिहान होगी, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रणनीतियों और संयोजन को परखने का भी अहम मौका साबित होगी.

श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), जेनिथ लियानगे, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, दुष्मंथा चमीरा.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.