SRH vs MI, TATA IPL 2025 41th Match 1st Inning Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के सामने रखा 144 रनों का लक्ष्य, हेनरिक क्लासेन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 41th Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 41वां मुकाबला आज यानी 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा है. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आईपीएल 2025 में अबतक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम को महज दो मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, मुंबई इंडियंस ने आठ मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम को चार मैच जीते और चार मुकाबले गंवाए हैं. यह भी पढ़ें: TATA IPL 2025 Hyderabad vs Mumbai 41th Match Live Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड Live

आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह दूसरी भिड़ंत है. इस सीजन के पहली भिड़ंत में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान दोनों टीमों ने एक-एक मैच अपने नाम किया था.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड

Carrying the momentum into the second innings 💪#PlayWithFire | #SRHvMI | #TATAIPL2025 pic.twitter.com/O06qbC7Sp3

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 23, 2025