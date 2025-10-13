PAK vs SA 1st Test 2025 Scorecard, Day 2 Lunch Break: दक्षिण अफ्रीका ने बीना विकेट खोए बनाए 10 रन, पाकिस्तान को विकेट की तलाश, यहां देखें दूसरे दिन का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से 16 अक्टूबर तक लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का पहला सत्र खत्म हो गया. पहले मैच में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और पहले चार ओवरों में बिना किसी विकेट के 10 रन बनाकर पाकिस्तान से 368 रन पीछे है. कप्तान ऐडन मार्कराम 5* और रयान रिकल्टन 4* रन बनाकर नाबाद हैं. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सत्र की शुरुआत में कड़ी गेंदबाजी की. शाहीन अफ़रीदी ने 2 ओवरों में 5 रन देकर दबाव बनाया, वहीं नोमान अली ने भी 2 ओवर में 5 रन दिए. पहले टेस्ट में पाकिस्तान स्तिथी मजबूत, दक्षिण अफ्रीका को विकेट की दरकार, जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरे दिन का लाइव प्रसारण

पाकिस्तान की पहली पारी

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी पहली पारी में 378 रन बनाए. टीम की ओर से इमाम-उल-हक और सलमान अली अघा ने सर्वाधिक योगदान दिया. इमाम-उल-हक ने 153 गेंदों पर 93 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था. सलमान अली अघा ने 145 गेंदों में 93 रन बनाए और 3 चौके तथा 5 छक्के लगाए. कप्तान शान मसूद ने 147 गेंदों में 76 रन बनाए जबकि विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने 140 गेंदों में 75 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की. बाबर आज़म 48 गेंदों में 23 रन ही बना सके.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुतुसामी ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 32 ओवर में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रेनेलन सुब्रायन ने 2 विकेट लिए, सिमोन हार्मर और कगिसो रबाडा ने 1-1 विकेट लेकर टीम का दबाव बनाए रखा. पाकिस्तान की पारी में अतिरिक्त 9 रन भी शामिल थे. टीम ने अपनी पूरी क्षमता दिखाते हुए 110.4 ओवर में 10 विकेट गंवाए. दक्षिण अफ्रीका अब अपनी पहली पारी की शुरुआत में 10/0 रन बनाकर पाकिस्तान से 368 रन पीछे है.