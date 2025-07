ZIM vs SA, Tri-Nation Series 1st T20I 2025 Live Toss & Scorecard: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने जीता टॉस, जिम्बाब्वे को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: जिम्बाब्वे में शुरू हो रही रोमांचक त्रिकोणीय टी20 श्रृंखला (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का पहला मुकाबला मेज़बान जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच 14 जुलाई (सोमवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. दोनों टीमों के बीच पिछली बार टी20 मुकाबला काफी समय पहले हुआ था. साउथ अफ्रीका ने आखिरी टी20 दिसंबर 2024 में खेला था, जबकि जिम्बाब्वे ने फरवरी में. इसके बाद से दोनों टीमों ने सिर्फ लंबे प्रारूपों पर ध्यान केंद्रित किया. ऐसे में यह पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए अपनी टी20 तैयारियों को परखने का बड़ा मौका होगा. यह भी पढ़ें: जिम्बाब्वे टी20I ट्राई सीरीज़ के पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने जीता टॉस

Zimbabwe have been put in to bat by South Africa in the opener of the T20I Tri-Series at Harare Sports Club. 🪙 #ExperienceZimbabwe #T20ITriSeries #ZIMvSA pic.twitter.com/V1du1E7Gch

यहां देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, वेस्ली माधेवेरे, क्लाइव मदांडे (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, ट्रेवर ग्वांडू

दक्षिण अफ़्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एंडिले सिमलेन, नकाबायोमज़ी पीटर, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

Our new era of international cricket continues to take shape. From dominance in the Test arena to fresh energy in the T20I scene! 🇿🇦🔥

With three exciting debutants earning their stripes today, it's a testament to the depth and future of South African cricket. 🧢🇿🇦

🪙 South… pic.twitter.com/keyD4M1hPQ

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) July 14, 2025