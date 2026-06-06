Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मुल्लांपुर स्टेडियम में भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Satta Bazar Favorite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 जून से खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. यह मुकाबला मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान इस चक्र में शामिल नहीं है. भारतीय टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में मैदान में उतरी है, जबकि अफगानिस्तान की कमान हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) संभाल रहे हैं. टीम इंडिया घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम इतिहास रचने और मजबूत चुनौती पेश करने के इरादे से मैदान में उतरी है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, One-off Test Stats And Preview: न्यू चंडीगढ़ में कल से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, रोमांचक मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे इस एकमात्र टेस्ट मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं. भारतीय टीम के पास अनुभव और घरेलू परिस्थितियों का फायदा है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अपने युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के दम पर मुकाबले को रोमांचक बनाने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारत क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Cricket Team vs Afghanistan Cricket Team Match Scorecard)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में हेड टू हेड आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी नजर आता है.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी में केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में कैस अहमद और जियाउर रहमान शरीफी भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

मुल्लांपुर की पिच पारंपरिक काली मिट्टी की बजाय रेत से तैयार की गई है. ऐसे में यहां तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां समान अवसर मौजूद रहेंगे. मैच के आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. ऐसे में पहली पारी का प्रदर्शन मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान पर सट्टा बाजार गर्म (IND vs AFG Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि अफगानिस्तान का सामना भारत (IND vs AFG Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में भारत की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन अफगानिस्तान की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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