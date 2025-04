RCB vs GT TATA IPL 2025 Preview: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) मैच का 14वां मुकाबला 2 अप्रैल(बुधवार) को बेंगलुरु(Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम(M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) जैसी बड़ी टीमों को हराने के बाद RCB का आत्मविश्वास चरम पर है. खासकर चेन्नई के खिलाफ 17 साल बाद चेपॉक में मिली जीत टीम के लिए ऐतिहासिक रही. राजत पाटीदार और उनकी टीम बल्ले, गेंद और फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और उनकी पिछली जीतों ने फैंस को यह भरोसा दिया है कि यह सीजन RCB के लिए खास साबित हो सकता है. यह भी पढ़ें: लखनऊ में LSG बनाम PBKS IPL 2025 मैच से पहले जानें इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

हालांकि, गुजरात टाइटंस को हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली GT ने अपने पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ हार झेली थी, लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस को हराकर शानदार वापसी की. GT के गेंदबाजों ने मुंबई के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अब वे RCB की विजयी लय को रोकने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. इस मैच में मोहम्मद सिराज भी चर्चा का केंद्र होंगे, क्योंकि वे पहली बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक विपक्षी टीम के लिए खेलते नजर आएंगे. सिराज ने इस मैदान पर कई यादगार मुकाबले खेले हैं और इस बार भी वे अपना प्रभाव छोड़ना चाहेंगे.

आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(RCB vs GT Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल में अब तक अब तक RCB और GT के बीच आईपीएल में कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें RCB ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि गुजरात टाइटंस को 2 मैचों में जीत मिली है. इससे साफ है कि RCB ने अब तक पंजाब पर दबदबा बनाए रखा है.

आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(RCB vs GT IPL 2025 Key Players To Watch Out): विराट कोहली, शुभमन गिल, जोस बटलर, रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(RCB vs GT Mini Battle): RCB के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और गुजरात के विकेटटेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, साई सुदर्शन बनाम जोश हेजलवुडकी भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं. आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) मैच का 14वां मुकाबला 2 अप्रैल(बुधवार) को बेंगलुरु(Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (IST) से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 07:00 PM को होगा.

आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आरसीबी बनाम जीटी मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल साल्ट (विकेटकीपर), विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा

आरसीबी के इम्पैक्ट प्लेयर्स: देवदत्त पडिक्कल, रसिख दार सलाम, स्वप्निल सिंह, मनोज भंडागे और जैकब बेथेल

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, शेरफेन रदरफोर्ड, राशिद खान, साई किशोर, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा

जीटी इम्पैक्ट प्लेयर्स: महिपाल लोमरोर, ईशांत शर्मा, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर और अनुज रावत/वाशिंगटन सुंदर