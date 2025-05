RCB vs CSK TATA IPL 2025 Live Streaming: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(Photo: LatestLY)

Where To Watch Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Live Telecast: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में अब समय आ गया है ‘साउदर्न डर्बी’ के दूसरे चरण का, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार की ब्लॉकबस्टर शाम को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की मेज़बानी करेगी. इस सीज़न में चेन्नई उन दो टीमों में से एक बन चुकी है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं. वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने से महज़ एक जीत दूर है और आईपीएल 2025 अंक तालिका में टॉप-2 में जगह बनाने की उसकी उम्मीदें भी मज़बूती पकड़ चुकी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु TATA IPL 2025 मैच से पहले जानिए कैसे बनाएं बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

चेन्नई ने इस सीज़न में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर मिली हार के साथ ही अपना भाग्य तय कर लिया. वहीं, बेंगलुरु ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर अपना खाता मज़बूती से जमा लिया. अगर आरसीबी अगला मुकाबला जीत लेती है, तो वह फिर से अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगी. राजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम ने इस सीज़न में ‘साउदर्न डर्बी’ के पहले मुकाबले में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दी थी. अगर बेंगलुरु दूसरे चरण में भी चेन्नई को हराने में सफल रहती है, तो यह आईपीएल इतिहास में पहली बार होगा जब आरसीबी ने एक ही सीज़न में सीएसके को दो बार मात दी हो.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का 52वां मुकाबला 03 मई (शनिवार) को बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

सीएसके बनाम आरसीबी आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न टीवी चैनलों पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का आनंद टीवी पर लिया जा सकता है.

सीएसके बनाम आरसीबी आईपीएल 2025 मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप पर उपलब्ध होगी. प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं. स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी जैसे विभिन्न डिवाइसेज पर इस मैच का लुत्फ उठाया जा सकता है.