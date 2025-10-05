Rohit Sharma Stats As Captain: बतौर कप्तान कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, 'हिटमैन' की अगुवाई में टीम इंडिया ने जीते इतने आईसीसी खिताब

आईसीसी ट्रॉफी के साथ रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women, ICC Women's World Cup 2025 6th Match Winner Prediction: आज टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

साल 2025 टीम इंडिया के लिए अभी तक काफी बदलाव भरा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करना सबसे झटका था. वहीं अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है. इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का बतौर कप्तान सफर भी अब खत्म हो गया है. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों ही फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें इसी साल की शुरुआत में टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था.

वनडे में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन (Rohit Sharma ODI Stats As A Captain)

रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 56 मुकाबले खेले थे. इस दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 56 मैचों में खेलते हुए 42 को अपने नाम किया, जबकि महज 12 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा एक मैच जहां टाई पर खत्म हुआ तो एक मुकाबला रद्द रहा. टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया था, जबकि इसके बाद साल 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन (Rohit Sharma T20I Stats As A Captain)

टीम इंडिया ने साल 2022 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला था. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल मुकाबले से खत्म हो गया था. इसके बाद टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के खेलने के अंदाज में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला जिसमें रोहित की कप्तानी में आक्रामक तरीके से खेलने की शुरुआत हुई. जिसका असर साल 2024 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में साफ़ नजर आया और टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब को अपने नाम किया था. रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की 62 मैचों में कप्तानी की है. इस दौरान टीम इंडिया को 50 मैचों में जीत मिली है तो सिर्फ 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था.