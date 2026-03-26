RCB vs SRH T20 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 Match Stats: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज शनिवार यानी 28 मार्च से शुरू होगा. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 84 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का पहला मुकाबला 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) की गैरमौजूदगी में ईशान किशन (Ishan Kishan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IPL 2026 Live Streaming And Telecast Details: कब, कहां और कैसे देखें इंडियन प्रीमियर लीग के मैच, जानें पूरी डिटेल्स

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले से पहले दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

आरसीबी बनाम एसआरएच हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पड़ला भारी रहा हैं. इनमें से 13 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 11 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं 2 मैच बेनतीजे रहे हैं. ऐसे में आंकड़े सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में जाते दिखते हैं.

आरसीबी की बल्लेबाजी मजबूत

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है. विराट कोहली और फिल साल्ट की सलामी जोड़ी टीम को तेज शुरुआत देने में सक्षम है. देवदत्त पडिक्कल नंबर तीन पर अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं. वेंकटेश अय्यर के जुड़ने से टीम का संतुलन और बेहतर हुआ है.

गेंदबाजी में आरसीबी को झटका

आरसीबी के लिए चिंता की बात यह है कि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालनी होगी. वहीं जैकब डफी का प्रदर्शन भी अहम रहेगा.

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पर सवाल

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी इस बार कमजोर नजर आ रही है. नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. स्पिन विभाग में भी टीम के पास बड़ा नाम नहीं है, ऐसे में युवा जीशान अंसारी पर सबकी नजरें रहेंगी. आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ मजबूत बल्लेबाजी है तो दूसरी ओर चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी.