PBKS vs SRH Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़ें

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पंजाब किंग्स की टीम इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. कप्तान श्रेयस अय्यर से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, प्रभसिमरन सिंह टीम को तेज शुरुआत दे सकते हैं. गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन टीम को संभाल सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड-टू-हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी. वहीं आईपीएल 2024 में भी हैदराबाद ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां पर आमतौर पर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज हावी हो जाते हैं. स्पिन गेंदबाजों को भी इस पिच पर कुछ सहायता मिलती है. पहली पारी का औसत स्कोर 180 से 190 रन के बीच माना जाता है.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर शानदार फॉर्म में हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं. वहीं, मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह टीम के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, हेनरिक क्लासेन फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.