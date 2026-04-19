PBKS vs LSG, IPL 2026 29th Match Scorecard: चंडीगढ़ मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों दी पटखनी, लगाया जीत का पंजा; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 29th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 29वां मुकाबला 19 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (PBKS vs LSG) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में खेला गया. इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अपनी पांचवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Will MS Dhoni Play in MI vs CSK IPL 2026 Match: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के मुकाबले से पहले बड़ी खबर, क्या आईपीएल 2026 में वापसी करेंगे एमएस धोनी? फिटनेस को लेकर आया अपडेट

पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Punjab Kings Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज तीन रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद प्रियांश आर्य और कूपर कोनोली ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 185 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 254 रन बनाए. पंजाब किंग्स की तरफ से युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने सबसे ज्यादा 93 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान प्रियांश आर्य ने महज 37 गेंदों पर चार चौके और नौ छक्के लगाए. के अलावा कूपर कोनोली ने 87 रन बनाए.

दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मोहम्मद शमी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मणिमारन सिद्धार्थ और प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मणिमारन सिद्धार्थ और प्रिंस यादव के अलावा मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने एक-एक विकेट चटकाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 255 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 61 रन बोर्ड पर जड़ दिए. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में पांच विकेट खोकर महज 200 रन ही बना सकीं. लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 43 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान ऋषभ पंत ने 23 गेंदों पर एक चौके और चार छक्के लगाए. के अलावा एडेन मार्कराम ने 42 रन बटोरे.

वहीं, पंजाब किंग्स की टीम को विजयकुमार वैश्य ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पंजाब किंग्स की ओर से मार्को जानसन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मार्को जानसन के अलावा अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैश्य और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी: 254/7, 20 ओवर (प्रभसिमरन सिंह 0 रन, प्रियांश आर्य रन, कूपर कोनोली 87 रन, श्रेयस अय्यर 5 रन, नेहल वढेरा 13 रन, मार्कस स्टोइनिस 29 रन, शशांक सिंह 17 रन और मार्को जानसन नाबाद 1 रन.)

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी: (मोहम्मद शमी 1 विकेट, प्रिंस यादव 2 विकेट, मणिमारन सिद्धार्थ 2 विकेट और मोहसिन खान 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी: 200/5, 20 ओवर (आयुष बडोनी 35 रन, मिशेल मार्श 40 रन, ऋषभ पंत 43 रन, एडेन मार्कराम 42 रन, निकोलस पूरन 9 रन, मुकुल चौधरी 21 रन और हिम्मत सिंह नाबाद 1 रन.)

पंजाब किंग्स की गेंदबाजी: (अर्शदीप सिंह 1 विकेट, विजयकुमार वैश्य 1 विकेट, युजवेंद्र चहल 1 विकेट और मार्को जानसन 2 विकेट).

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.