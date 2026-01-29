Pakistan vs Australia, 1st T20I Match Scorecard: लाहौर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से रौंदा, सईम अयूब और अबरार अहमद ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें PAK बनाम AUS मैच का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st T20I Match Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला गया. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड को अगले ग्लोबल से पहले आराम दिया गया है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Aga) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs IRE, 1st T20I Match Pitch Report And Weather Update: दुबई में आयरलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या संयुक्त अरब अमीरात के गेंदबाज बिखेरेंगे अपना जलवा? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 0 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज सईम अयूब और कप्तान सलमान आगा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 74 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 168 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सईम अयूब ने महज 22 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. सईम अयूब के अलावा कप्तान सलमान आगा ने 39 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा के अलावा जेवियर बार्टलेट और महली बियर्डमैन ने दो-दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 169 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 21 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 146 रन ही बना सकीं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन ने सबसे ज्यादा 36 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान कैमरून ग्रीन ने 31 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. कैमरून ग्रीन के अलावा जेवियर बार्टलेट ने 34 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को सईम अयूब ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब और अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. सईम अयूब और अबरार अहमद के अलावा मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक-एक विकेट चटकाए. पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार यानी 31 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 168/8, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 0 रन, सईम अयूब 40 रन, सलमान आगा 39 रन, बाबर आजम 24 रन, फखर जमान 10 रन, उस्मान खान 18 रन, शादाब खान 1 रन, मोहम्मद नवाज नाबाद 14 रन, शाहीन अफरीदी 0 रन और सलमान मिर्जा नाबाद 4 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की टीम की गेंदबाजी: (जेवियर बार्टलेट 2 विकेट, एडम ज़म्पा 4 विकेट और महली बियर्डमैन 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 146/8, 20 ओवर (ट्रैविस हेड 23 रन, मैथ्यू शॉर्ट 5 रन, कैमरून ग्रीन 36 रन, मैट रेनशॉ 15 रन, कूपर कोनोली 0 रन, मिशेल ओवेन 8 रन, जोश फिलिप 12 रन, जैक एडवर्ड्स 5 रन, जेवियर बार्टलेट नाबाद 34 रन और एडम ज़म्पा नाबाद 5 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (सईम अयूब 2 विकेट, अबरार अहमद 2 विकेट, मोहम्मद नवाज 1 विकेट और शादाब खान 1 विकेट).

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.