Pakistan vs Australia, 1st T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team 1st T20I Match Date And Time Details: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 29 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड को अगले ग्लोबल से पहले आराम दिया गया है. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Aga) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं.

जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ तीन मुकाबलों की सीरीज से बाहर रहने के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टी20 टीम में वापसी की है. बाबर आजम हाल में खेले गए बिग बैश लीग (BBL) में रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए थे. बाबर आजम ने 11 मुकाबलों में सिर्फ 202 रन बनाए. बाबार आजम प्लेऑफ से पहले पाकिस्तान की टीम में शामिल होने के लिए अपनी बीबीएल फ्रेंचाइजी को छोड़ कर आ गए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजबूत नजर आती है. इस टीम में फखर जमान, सईम अयूब और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं. हालांकि, विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को नजरअंदाज किया गया है. शादाब खान को इस सीरीज में मौका दिया गया है. वहीं, शाहीन, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर तेज बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

पहले टी20 मुकाबले में सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, फहीम अशरफ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, कैमरून ग्रीन और एडम ज़म्पा से फैंस को उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. ये सभी खिलाड़ी पिछले सीरीज में अब तक अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. उपमहाद्वीपीय हालात के अनुरूप ढलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत स्क्वॉड उतारा है, जबकि पाकिस्तान ने सीनियर खिलाड़ियों मोहम्मद रिज़वान और हारिस रऊफ को टीम से बाहर रखा है. कप्तान सलमान अली आगा के लिए अनुभव और नए चेहरों का संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs NZ T20I Head To Head Record)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 14 और पाकिस्तान ने 13 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा. पाकिस्तान में दोनों टीमें सिर्फ एक बार (लाहौर, 2022) भिड़ी हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था.

हालिया फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले लगातार पांच टी20 इंटरनेशनल जीते हैं. नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. इसी वजह से मिशेल मार्श की कप्तानी वाली टीम को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है.

PAK vs AUS 1st T20I Match 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया

स्टेडियम: गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर

मैच की तारीख: 29 जनवरी 2026 (04:30 PM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): Sony Sports Network, SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

जबकि, इस मुकाबले का टॉस शाम 4:00 बजे होगा.

कैसे और कहां देखें पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

कैसे और कहां देखें पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network), जिओ सोनी लिव ऐप (SonyLIV) और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), बाबर आजम, फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, कूपर कोनोली, मिच ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मैट कुह्नमैन, एडम ज़म्पा, बेन ड्वारशुइस.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.