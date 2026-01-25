Pakistan Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने टीम का किया ऐलान, हारिस रऊफ़ और मोहम्मद रिज़वान को नहीं मिली जगह; यहां देखें पूरा स्क्वॉड

pakistan cricket team(Photo : X)

Pakistan Announce Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे. इस बीच पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, 3rd T20I Match Prediction: तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी टीम इंडिया? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान की टीम ने आज यानी 25 जनवरी को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया. यह टूर्नामेंट अगले महीने भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. पाकिस्तान को ग्रुप A में सह-मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, यूएसए और नामीबिया के साथ रखा गया है.

पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा को सौंपी गई है. इस बार हारिस रऊफ और मोहम्मद रिज़वान को टीम में जगह नहीं मिली है, जो बड़े फैसले माने जा रहे हैं. वहीं बाबर आज़म को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की ज़िम्मेदारी शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह संभालेंगे.

घोषित टीम में सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ कुछ उभरते हुए युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है, जिन्होंने हालिया घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का मानना है कि यह संयोजन टीम को बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी—दोनों विभागों में मजबूती देगा. टीम मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि तेज़ गेंदबाज़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी, जबकि मध्यक्रम की बल्लेबाज़ी पर विशेष फोकस किया गया है. फील्डिंग में सुधार को भी टीम रणनीति का अहम हिस्सा बताया गया है, जो पिछले कुछ बड़े मुकाबलों में चर्चा का विषय रहा है.

घोषणा के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों के बीच टीम चयन को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. कुछ चयन फैसलों की सराहना हो रही है, तो कुछ पर बहस भी छिड़ी हुई है. हालांकि, कप्तान और कोचिंग स्टाफ को भरोसा है कि यह टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मजबूत दावेदार के रूप में पेश करेगी. अब सबकी निगाहें टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों पर होंगी, जहां पाकिस्तान अपनी तैयारियों और रणनीति की असली परीक्षा देगा.

पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान (विकेटकीपर), साइम अय्यूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.