Pakistan vs Namibia, T20 World Cup 2026 35th Match Pitch Report And Weather Update: पाकिस्तान बनाम नामीबिया के बीच 35वें मुकाबले में कैसा रहेगा पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

कोलंबो (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Namibia National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 35th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (Sinhalese Sports Club, Colombo) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान टीम की कमान सलमान आगा के हाथों में है, जबकि नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस कर रहे हैं. ग्रुप A में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी.

पाकिस्तान की टीम में बाबर आज़म, फखर ज़मान, साइम अयूब, शादाब खान और शाहीन अफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में नसीम शाह और अबरार अहमद टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर नामीबिया की टीम में जान फ्रायलिंक, जेजे स्मिट, रूबेन ट्रम्पेलमैन और बर्नार्ड शोल्ट्ज़ जैसे खिलाड़ी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. कोलंबो की परिस्थितियों को देखते हुए एक संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की संभावना है.

पाकिस्तान बनाम नामीबिया टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs NAM T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक दोनों टीमों के बीच केवल एक मैच खेला गया है, जिसमें पाकिस्तान टीम ने जीत दर्ज की थी. यह मुकाबला टी-20 विश्व कप 2021 में दुबई में खेला गया था. उसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189/2 को स्कोर खड़ा किया था. जवाब में नामीबिया टीम 5 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी थी. ऐसे में नामीबिया इस बार उस हार का हिसाब चुकता करने की कोशिश करेगी.

सिंहली स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट (Sinhalese Sports Club Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला आज सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकता है, जबकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है. टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का फैसला कर सकती है.

कोलंबो के मौसम का हाल (Colombo Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 35वां मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है. अधिकतम तापमान लगभग 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है. हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरे मैच के रद्द होने की आशंका कम है. ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs NAM 35th Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), बाबर आज़म, फखर ज़मान, साइम अयूब, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद.

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), लौरें स्टीनकैम्प, जान फ्रायलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जेजे स्मिट, रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हींगो, मालान क्रूगर.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.