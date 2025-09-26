PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Scorecard: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर एशिया कप फाइनल में किया क्वालीफाई, भारत से होगा मुकाबला, यहां देखें मैच स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी. और एशिया कप फाइनल में क्वालीफाई कर लिया है. जिसका मुकाबला 28 सितंबर को भारत से होगा. दोनों टीमों ने कम स्कोर में जीत के लिए जबरदस्त संघर्ष किया. जहां बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 135 रनों पर रोका, तास्किन अहमद ने गेंद से मचाई तबाही, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए. इस चुनौतीपूर्ण स्कोर में मोहम्मद हरीस ने सबसे अधिक 31 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने 25 रन का योगदान दिया. शाहीन अफरीदी ने 19 रन बनाए और पाकिस्तान की ओर से निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी सीमित स्कोर में योगदान दिया. बांग्लादेश की ओर से तस्किन अहमद ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए और 4 ओवर में 28 रन दिए. माहीदी हसन ने भी 2 विकेट झटके, जबकि ऋषाद हुसैन ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. बांग्लादेश की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका, लेकिन अंतिम ओवरों में पाकिस्तान ने अपनी पारी को मजबूती दी.

बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन ही बना पाई, जिससे पाकिस्तान को 11 रन से जीत मिली. शमीम हुसैन ने 30 रन बनाए, जबकि सैफ हसन ने 18 रन का योगदान दिया. ऋषाद हुसैन 16* रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, वहीं हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके. साइम अयूब ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की गेंदबाजी ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को काबू में रखा और मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया. इस जीत के साथ पाकिस्तान सुपर-4 में अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ फाइनल कस लिए क्वालीफाई की हैं.