PAK vs AUS, 1st ODI Preview: आज रावलपिंडी में खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Preview Details: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. पाकिस्तान हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Stats And Preview: पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम जीत के साथ दौरे की शुरुआत करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 71 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 36 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज अपने नाम की थी.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rawalpindi Cricket Stadium Pitch Report)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं. पिच के सूखने के बाद स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस मैदान पर अपेक्षाकृत आसान माना जाता है.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (PAK vs AUS Key Players To Watch Out): पाकिस्तान के लिए बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): बाबर आजम और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं जोश इंगलिस और शाहीन अफरीदी के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा कैमरून ग्रीन और अबरार अहमद की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (PAK vs AUS 1st ODI Match Date And Venue)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (PAK vs AUS 1st ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले का पारंपरिक टीवी प्रसारण भारत में उपलब्ध नहीं होगा. फैंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच का आनंद ले सकते हैं.

भारत में पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch PAK vs AUS 1st ODI Match Live Streaming In India)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.