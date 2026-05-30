PAK vs AUS, 1st ODI Match Winner Prediction: पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत से आगाज करना चाहेगा पाकिस्तान, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Winner Prediction: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. पाकिस्तान हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Stats And Preview: पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 71 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि पाकिस्तान की टीम 36 मैच जीतने में सफल रही है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज अपने नाम की थी.

पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से हारकर आ रही है. ऐसे में टीम अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया था. जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे.

ये टीम मार सकती है बाजी (PAK vs AUS 1st ODI Match Winner Prediction)

रावलपिंडी की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है. बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी टीम को मजबूती देती है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी, जिससे अनुभव की कमी महसूस हो सकती है.

हालिया परिस्थितियों, घरेलू रिकॉर्ड और टीम संतुलन को देखते हुए पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 55%

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.