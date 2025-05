USA vs OMN ICC CWC League 2 2025 Live Toss & Scorecard: ओमान ने टॉस जीतकर किय गेंदबाजी का फैसला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका पहले करेगी बल्लेबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

United States National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 73वां मुकाबला 27 मई(मंगलवार) को फ्लोरिडा के लॉडरहिल में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जा रहा हैं. जिसमें ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, जिसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका पहले बल्लेबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: आज अमेरिका और ओमान के बीच खेला जाएगा मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ओमन ने जीता टॉस

Just one change in #TeamUSA’s XI for the final showdown in Florida vs Oman! 💪

Oman won the toss and chose to bowl first. #CWCL2 | #USAvOMA 🇺🇸 pic.twitter.com/QaUmGbSxB9

— USA Cricket (@usacricket) May 27, 2025