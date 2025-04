NZ vs PAK 2nd ODI 2025 Live Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दूसरे वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान वनडे सीरीज 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 02 अप्रैल(बुधवार) को हैमिल्टन (Hamilton) के सेडन पार्क(Seddon Park) में भारतीय समयानुसार देर रात 3:30 AM से खेला जाएगा. नेपियर में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मैच में जीत के साथ पाकिस्तान वापसी कर सीरीज में वापसी करना चाहेगी. वही, न्यूज़ीलैंड जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त जारी रखना चाहेगी. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे मैच से पहले जानें कैसे चुनें बेस्ट माय11सर्किल फैंटेसी टीम

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 120 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 61 मुकाबले अपने नाम किए है. न्यूजीलैंड की टीम को 55 मैच में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला और 1 मैच बराबरी पर रहा हैं.

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दूसरे वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे 2025 मुकाबले का स्ट्रीमिंग या टेलीकास्ट कहां और कैसे देखें?

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान दूसरे वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक इसे अपने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य स्मार्ट डिवाइस पर आसानी से देख सकते हैं.