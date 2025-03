NZ vs IND, Virat Kohli's 300th ODI: अपना 300वां वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरे विराट कोहली, यहां देखें 'रन मशीन' के चौंकाने वाले आंकड़े

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

New Zealand National Cricket Team vs India National Cricket Team, ICC Champions Trophy, 2025 12th Match Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 2 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. यह ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्रॉफी में यह तीसरा मैच हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की कमान मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) के कंधों पर हैं. ये दोनों ही टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. अब आखिरी ग्रुप मैच खेल रहीं हैं. इस बीच रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के मिशेल सैंटनर कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. NZ vs IND, ICC Champions Trophy 2025 12th Match Live Score Update: टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरा, विराट कोहली 11 रन बनाकर आउट

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी ग्रुप मुकाबले में टीम इंडिया के घातक बल्लेबाज विराट कोहली खेलने उतरे. यह विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल करियर का 300वां वनडे मुकाबला हैं. टीम इंडिया के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले विराट कोहली 7वें और दुनिया के 22वें खिलाड़ी बन गए हैं. विराट कोहली का वनडे करियर 17 साल का रहा है. विराट कोहली ने अपना पहला मुकाबला साल 2008 में खेला था. ऐसे में चलिए विराट कोहली के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं.

टीम इंडिया के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं 300 मुकाबले

विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के लिए युवराज सिंह (301 मैच), सौरव गांगुली (308 मैच), मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच), राहुल द्रविड़ (340 मैच), महेंद्र सिंह धोनी (347 मैच) और सचिन तेंदुलकर (463 मैच) 300 या उससे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी हैं. सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 400 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने 51 शतक लगाए हैं. विराट कोहली के अलावा दुनिया का कोई भी बल्लेबाज क्रिकेट के वनडे क्रिकेट में 50 शतक नहीं लगा पाया है. सचिन तेंदुलकर 49 शतक के साथ इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में 32 शतक हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं.

एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

'रन मशीन' के नाम से मशहूर विराट कोहली एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. विराट कोहली ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैच खेले थे. इसकी 11 पारियों में 95.62 की औसत से 765 रन बनाए थे. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले थे. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा था. इस मामले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था. सचिन तेंदुलकर ने साल 2003 के वनडे वर्ल्ड कप में 11 मैच खेले थे और 61.18 की औसत से 673 रन बनाए थे.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में तीसरा सबसे शानदार औसत

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में नीदरलैंड के स्टार बल्लेबाज रयान टेन डोशेट का औसत सबसे ज्यादा है. रयान टेन डोशेट ने 67 की औसत से रन बनाए हैं. दूसरे पायदान पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. शुभमन गिल ने 62.13 की औसत से 2,734 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं. विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 58.20 की औसत से 1,4085 रन बनाए हैं.

विराट कोहली के वनडे करियर पर एक नजर

बता दें कि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. विराट कोहली ने अबतक कुल 299 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इसकी 287 पारियों में 45 बार नाबाद रहते हुए 1,4085 रन बनाए हैं. विराट कोहली की औसत 58.20 की रही है. विराट कोहली के बल्ले से 51 शतक के अलावा 73 अर्धशतक भी निकले हैं. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 रन रहा है. विराट कोहली ने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (2,652) श्रीलंका के खिलाफ बनाए हैं.