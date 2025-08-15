NOS vs BPH, 14th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम बर्मिंघम फीनिक्स महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers vs Birmingham Phoenix, 14th Match The Hundred Mens Competition 2025 13th Match Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहीं हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स की कमान लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa, 3rd T20I Match 2025 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स चौथे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, बर्मिंघम फीनिक्स टीम अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का नेट रन रेट -1.074 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NOS vs BPH Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं,एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स: जैक क्रॉली, डेविड मालन, माइकल पेपर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), डैन लॉरेंस, ग्राहम क्लार्क, मिशेल सेंटनर, टॉम लॉज़, आदिल राशिद, मैथ्यू पॉट्स, जैकब डफी.

बर्मिंघम फीनिक्स: बेन डकेट, विल स्मीड, जो क्लार्क (विकेटकीपर), लियाम लिविंगस्टोन (कप्तान), जैकब बेथेल, डैन मूसली, लुइस किम्बर, बेनी हॉवेल, एडम मिल्ने, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट.

नोट: नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.