New Zealand vs Australia, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से धोया, मिशेल मार्श ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें AUS बनाम NZ का स्कोरकार्ड

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श(Credit: X/@cricketbuzzing)

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs New Zealand Women, ICC Womens World Cup 2025 2nd Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज छह रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद टिम रॉबिन्सन और डेरिल मिशेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 98 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 181 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा नाबाद 106 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान टिम रॉबिन्सन ने 66 गेंदों पर छह चौके और छह छक्के लगाए. टिम रॉबिन्सन के अलावा डेरिल मिशेल ने 34 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जोश हेज़लवुड ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन द्वारशुइस ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. बेन द्वारशुइस के अलावा जोश हेज़लवुड और मैथ्यू शॉर्ट ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 16.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 85 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मिशेल मार्श ने 43 गेंदों पर नौ चौके और पांच छक्के लगाए. मिशेल मार्श के अलावा ट्रैविस हेड ने 31 रन बटोरे.

वहीं, न्यूजीलैंड की टीम को मैट हेनरी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. के अलावा ने विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 181/6, 20 ओवर (टिम सीफर्ट 4 रन, डेवोन कॉनवे 1 रन, टिम रॉबिन्सन नाबाद 106 रन, मार्क चैपमैन 0 रन, डेरिल मिशेल 34 रन, बेवोन जैकब्स 20 रन, माइकल ब्रेसवेल 7 रन और जैकरी फॉल्क्स नाबाद 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जोश हेज़लवुड 1 विकेट, बेन द्वारशुइस 2 विकेट और मैथ्यू शॉर्ट 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 185/4, 16.3 ओवर (मिशेल मार्श 85 रन, ट्रैविस हेड 31 रन, मैथ्यू शॉर्ट 29 रन, टिम डेविड नाबाद 21 रन, एलेक्स कैरी 7 रन और मार्कस स्टोइनिस नाबाद 4 रन.)

न्यूजीलैंड की गेंदबाजी: (मैट हेनरी 1 विकेट, जैकरी फॉल्क्स 1 विकेट और काइल जैमीसन 1 विकेट).

नोट: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.