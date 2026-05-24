MI vs RR, IPL 2026 69th Match Live Score Update: वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 69th Match Live Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 69वां मुकाबला आज यानी 24 मई को मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा हैं. मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 मैच में जीत और 9 में हार का सामना किया है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने भी 13 मैच खेले हैं, जिसमें 7 में जीत और 6 में हार मिली है. राजस्थान रॉयल्स की नजर इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने पर होगी. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ सीजन खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की कमान यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Key Players To Watch Out: आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 69वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 13 मुकाबलों में 4 जीत हासिल की है, जबकि 9 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स ने भी 13 में से 7 मैच जीते हैं और 6 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. राजस्थान रॉयल्स की टीम भी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी.

मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team Match Scorecard)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 16 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार मुकाबला काफी कांटे का नजर आता है.

मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.