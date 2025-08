Manchester Originals vs Southern Brave, The Hundred 2025 2nd Match Live Streaming In India: मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals vs Southern Brave, The Hundred Mens Competition 2025 2nd Match Live Streaming: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर ओरिजिनल की अगुवाई फिलिप साल्ट (Philip Salt) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव की कमान जेम्स विंस (James Vince) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पिछले सीज़न में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने ग्रुप स्टेज में सिर्फ़ एक मैच जीता था और तालिका में सातवें स्थान पर रहे थे. इस सीज़न में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स कागज़ पर सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हो सकते हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स इस सीज़न में अपनी छाप छोड़ेंगे और आगामी सीज़न में प्लेऑफ़ में जगह बनाएंगे. दूसरी ओर, सदर्न ब्रेव का पिछला सीज़न शानदार रहा था. पिछले सीजन में सदर्न ब्रेव ने ग्रुप स्टेज में पाँच जीत हासिल की थीं और पिछले सीज़न में प्लेऑफ़ में जगह बनाई थी. पिछले सीज़न में सदर्न ब्रेव फ़ाइनल में पहुँचे थे और ओवल इनविंसिबल्स से हार गए थे.

टी20 फॉर्मेट में जोस बटलर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. आईपीएल में जोस बटलर का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जीत दिलाई थीं. इस टूर्नामेंट के आगामी मैच में भी जोस बटलर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दूसरी तरफ, फिन एलन इस फ़ॉर्मेट में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. इस साल एमएलसी में फिन एलन की शुरुआत शानदार रही, उन्होंने पहले दो मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे भाग में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MO vs SB Head-to-Head)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और सदर्न ब्रेव का इस मैच में रिकॉर्ड लगभग एक जैसा है. पिछले सीज़न में दोनों टीमें आमने-सामने थीं और सदर्न ब्रेव ने जीत हासिल की थी.

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025(The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मैनचेस्टर ओरिजिनल: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल साल्ट (कप्तान), मैथ्यू हर्स्ट, मार्क चैपमैन, हेनरिक क्लासेन, लुईस ग्रेगरी, स्कॉट करी/सन्नी बेकर, जॉर्ज गार्टन, नूर अहमद, जेम्स एंडरसन, टॉम हार्टले.

साउथर्न ब्रेव: जेम्स विंस (कप्तान), फिन एलन (विकेटकीपर), जेसन रॉय, लॉरी इवांस, ल्यूस डू प्लॉय, हिल्टन कार्टराईट, माइकल ब्रेसवेल, क्रेग ओवरटन, क्रिस जॉर्डन, रीस टॉपले, टाइमल मिल्स.

नोट: मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.