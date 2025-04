LSG vs GT, TATA IPL 2025 26th Match Winner Prediction: लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, TATA IPL 2025 26th Match Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 26वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बनाम गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में एलएसजी की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. जबकि, जीटी की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक शानदार रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. LSG vs GT, TATA IPL 2025 26th Match Pitch Report: इकाना में लखनऊ के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गुजरात के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने पिछले चार मैचों में जीत दर्ज की है. ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम गुजरात टाइटंस का विजय रथ रोकना चाहेगी. बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीन मुकाबले जीते हुए हैं. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रमुख बल्लेबाज निकोलस पूरन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5 पारियों में 24.33 की औसत और 125.86 की स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए हैं. गुजरात टाइटंस की मौजूदा टीम के कप्तान शुभमन गिल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 मैचों में 58.67 की औसत और 139.68 की स्ट्राइक रेट से 176 रन बनाए हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (LSG vs GT Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच अबतक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पड़ला भारी रहा हैं. गुजरात टाइटंस की टीम ने चार मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 33 रनों से बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (LSG vs GT Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर गुजरात टाइटंस की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. गुजरात टाइटंस के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 26वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

गुजरात टाइटंस की जीत की संभावना: 58%

लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाश दीप, आवेश खान और दिग्वेश सिंह राठी.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.