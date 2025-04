KKR vs PBKS TATA IPL 2025 Live Streaming: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच में होगी काटें की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स(Photo credit: LatestLY)

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस समय इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में दो मैचों की हार के सिलसिले से जूझ रही है. गत चैंपियन केकेआर इस सीजन में पिछले साल की फॉर्म को दोहराने में नाकाम रही है, और टीम के प्रदर्शन में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है. सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि टीम के बड़े खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अंक तालिका में पांचवें स्थान पर काबिज है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम में आगे बढ़ने की पूरी क्षमता नजर आ रही है.

केकेआर के लिए आंद्रे रसेल का बल्ले और गेंद दोनों से योगदान न के बराबर रहा है, और टीम प्रबंधन अब उनके बेहतर उपयोग के रास्ते तलाश रहा है. अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन शीर्ष क्रम से समर्थन न मिलने के कारण उनका प्रभाव सीमित रहा है. वेंकटेश अय्यर से भी बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है ताकि टीम की स्थिति मजबूत हो सके. वहीं, पंजाब के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई है. जोश इंग्लिश को रिकी पोंटिंग का समर्थन हासिल है और वह ग्लेन मैक्सवेल की अनुपस्थिति में टीम का हिस्सा हो सकते हैं. मार्कस स्टोइनिस पर भी प्रदर्शन सुधारने का दबाव रहेगा. यह भी पढ़ें: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स TATA IPL 2025 में होगी काटें की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 44वां मुकाबला 26 अप्रैल(शनिवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

IPL 2025 के सभी मैचों के आधिकारिक ब्रॉडकास्टिंग अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच दर्शक स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ चैनलों पर इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स IPL 2025 मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 हाई-वोल्टेज मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच की स्ट्रीमिंग जियोसिनेमा और डिज़्नी+स्टार के विलय के बाद जियोहॉटस्टार पर दी जा रही है. दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर यह मैच देख सकते हैं. ध्यान रहे कि लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ लागू हो सकते हैं.