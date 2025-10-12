OMN vs QAT Super Six Live Streaming: जानिए कैसे देखें ओमान बनाम क़तर ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 सुपर सिक्स मैच का लाइव प्रसारण? 

ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Oman National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team Live Telecast: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम क़तर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से अल अमरत (Al Amerat) के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जाएगा. नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप एशिया/ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर के ग्रुप चरण में अपराजित रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. इन तीनों टीमों को सुपर सिक्स चरण में दो-दो कैरी ओवर पॉइंट मिले हैं, जहां से अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अंतिम तीन टीमों का चयन होगा. यह टीमें अपने-अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों कतर, जापान और समोआ को हराकर आगे बढ़ी हैं और इस वजह से उन्हें जीत के अंक साथ ले जाने का फायदा मिलेगा. पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों की भिड़ंत से बढ़ेगा रोमांच, जानिए कौन किसे कर सकता हैं परेशान

वहीं, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों कुवैत, मलेशिया और टी20 विश्व कप 2024 में हिस्सा ले चुकी पापुआ न्यू गिनी का सफर यहीं समाप्त हो गया है. ग्रुप चरण का सबसे बड़ा उलटफेर जापान ने किया, जब उन्होंने मैचडे-2 पर 178 रनों के लक्ष्य का रोमांचक पीछा करते हुए कुवैत को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. जापान की इस साहसिक जीत ने क्वालिफायर में नई ऊर्जा पैदा कर दी है और यह दिखाया कि सहयोगी क्रिकेट देशों की ताकत लगातार बढ़ रही है.

ओमान बनाम क़तर आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स मैच कब और कहां खेला जाएगा?

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम क़तर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 सुपर सिक्स का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) से अल अमरत (Al Amerat) के अल अमरत क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में ओमान बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में ओमान बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 के लिए कोई आधिकारिक प्रसारण भागीदार नहीं है, इसलिए प्रशंसकों के पास लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प नहीं होगा.

भारत में ओमान बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

ओमान बनाम क़तर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर 2025 टूर्नामेंट के भारत में स्ट्रीमिंग अधिकार FanCode के पास हैं. इस प्रकार, भारतीय प्रशंसक FanCode ऐप और वेबसाइट पर टूर्नामेंट के मैचों का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आनंद ले सकते हैं.