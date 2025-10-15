Japan vs Qatar, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 6 Scorecard: सुपर सिक्स के छठे मुकाबले में कतर ने जापान को 3 विकेट से रौंदा, शारिक मुनीर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें JPN बनाम QTR के मैच का स्कोरकार्ड

जापान बनाम कतर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Japan National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 6 Scorecard Update: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर 2025 के सुपर सिक्स का छठा मुकाबला आज यानी 15 अक्टूबर को जापान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमराट (Al Amerat) के अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड मंत्रालय टर्फ 2 (Al Amerat Cricket Ground Ministry Turf 2) में खेला गया. इस मुकाबले में कतर की टीम ने जापान को तीन विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टूर्नामेंट में कतर की टीम ने अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली हैं. इस टूर्नामेंट में कतर की अगुवाई मिर्ज़ा मोहम्मद बेग (Mirza Mohammed Baig) कर रहे हैं. जबकि, जापान की कमान केंडल फ्लेमिंग (Kendel Fleming) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Japan vs Qatar, ICC Mens T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Super Six Match 6 Scorecard: सुपर सिक्स के छठे मुकाबले में जापान ने कतर को दिया 140 रनों का टारगेट, ईसम रहमान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

जापान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम कतर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Japan National Cricket Team vs Qatar National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले कतर के कप्तान मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद अभिषेक आनंद और ईसम रहमान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 55 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए जापान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 139 रन बनाए. जापान की तरफ से ईसम रहमान ने सबसे ज्यादा नाबाद 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ईसम रहमान ने 47 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्के लगाए. ईसम रहमान के अलावा बेंजामिन इटो डेविस ने नाबाद 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, कतर की टीम को कप्तान मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. कतर की ओर से मिर्ज़ा मोहम्मद बेग ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मिर्ज़ा मोहम्मद बेग के अलावा डेनियल आर्चर लुईस ने एक विकेट चटकाए. कतर की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 140 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कतर की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. कतर की ने टीम 19.4 ओवर में सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. कतर की तरफ से शारिक मुनीर ने सबसे ज्यादा 41 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शारिक मुनीर ने 29 गेंदों पर एक चौके और तीन छक्के लगाए. शारिक मुनीर के अलावा मुहम्मद आसिम ने 24 रन बटोरे.

वहीं, जापान की टीम को इब्राहिम ताकाहाशी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. जापान की ओर से बेंजामिन इटो डेविस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. बेंजामिन इटो डेविस के अलावा इब्राहिम ताकाहाशी ने दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

जापान की बल्लेबाजी: 139/4, 20 ओवर (केंडल फ्लेमिंग 0 रन, अभिषेक आनंद 25 रन, लाचलान लेक 10 रन, ईसम रहमान नाबाद 60 रन, बेंजामिन इटो डेविस रिटायर्ड हर्ट 32 रन और इब्राहिम ताकाहाशी नाबाद 3 रन.)

कतर की गेंदबाजी: (मिर्ज़ा मोहम्मद बेग 2 विकेट और डेनियल आर्चर लुईस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

कतर की बल्लेबाजी: 140/7, 19.4 ओवर (इमाल लियानाज 6 रन, जुबैर अली 6 रन, शारिक मुनीर 41 रन, मोहम्मद आसिम 24 रन, मोहम्मद तनवीर 13 रन, मिर्जा मोहम्मद बेग 9 रन, शाहजेब जमील 2 रन, मोहम्मद इकरामुल्लाह खान नाबाद 16 रन और डेनियल आर्चर लुइस नाबाद 12 रन.)

जापान की गेंदबाजी: (बेंजामिन इटो डेविस 3 विकेट, इब्राहिम ताकाहाशी 2 विकेट, चार्ल्स हिंज 1 विकेट और डेक्लान सुजुकी 1 विकेट).

नोट: जापान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.