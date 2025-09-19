IRE vs ENG 2nd T20I 2025 Dublin Weather Report: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा डबलिन के द विलेज स्टेडियम में मौसम का हाल

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Dublin Weather Report: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. इंग्लैंड इस समय सीरीज में 1-0 से आगे है और इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा. वहीं, मेज़बान आयरलैंड के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा, क्योंकि जीत की सूरत में ही सीरीज बराबर होगी और तीसरा मैच निर्णायक बनेगा. पहले टी20 में आयरलैंड ने शानदार बल्लेबाज़ी की और 196/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. हैरी टेक्टर और लोरकन टकर ने अर्धशतक लगाकर टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई और मेज़बान टीम को हार का सामना करना पड़ा था. अब घरेलू दर्शकों के सामने आयरिश टीम जीत की तलाश में उतरेगी. आयरलैंड बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मुकाबला होगा रोमांचक, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, इंग्लैंड ने पहले मैच में आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया. भले ही वे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज हार गए थे और उसके बाद टी20 सीरीज बराबरी पर छूटी थी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने वापसी करते हुए लक्ष्य का पीछा 4 विकेट शेष रहते कर लिया. फिलिप साल्ट (89) की आक्रामक पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

डबलिन का मौसम(Dublin Weather Report)

डबलिन में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मैच के दिन मौसम का मिजाज सामान्य रहेगा. दिन की शुरुआत में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन शाम तक मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है. 12 बजे तापमान 15°C रहेगा, हल्की हवा चलेगी और मौसम साफ होगा. 15 बजे बादल थोड़ा कम दिखेंगे, तापमान 16°C तक पहुंच सकता है. मैच के समय यानी शाम 18 बजे तापमान 24°C रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है, वहीं 21 बजे तापमान 28°C तक जाएगा, हवा पश्चिम-दक्षिण दिशा से चलेगी. इस दौरान ओस पड़ने का भी खतरा रहेगा, जिससे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को सतर्क रहना होगा. कुल मिलाकर मैच के लिए अनुकूल मौसम रहेगा, जिसके कारण क्रिकेट प्रेमी बिना किसी बाधा के मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं.