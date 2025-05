IPL 2025: KKR के खिलाफ सफेद जर्सी पहन सकते हैं RCB के फैन, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को देंगे ट्रिब्यूट

IPL 2025: विराट कोहली ने कई दिनों की अटकलों के बाद 12 मई को अपने 123 मैचों के टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, दिग्गज बल्लेबाज ने इसकी पुष्टि तब की जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईपीएल 2025 सीज़न को रोक दिया. हालांकि इसके कुछ ही देर बाद शाम को आईपीएल 2025 अब 17 मई से फिर से शुरू होने वाला है. इस बीच विराट के लंबे सफर को ट्रिब्यूट देने के लिए आरसीबी के फैन अब बेंगलुरु में गत चैंपियन केकेआर के खिलाफ अपने आगामी मैच के दौरान टेस्ट व्हाइट जर्सी पहनकर आने की योजना बना रहे हैं.

दरअसल, आरसीबी के फैन पर हाल ही में प्रसारित सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, कई प्रशंसक केकेआर के खिलाफ आगामी मैच में विराट कोहली के लाल गेंद के करियर को याद करने के लिए भारत की टेस्ट जर्सी पहनने की योजना बना रहे हैं. आरसीबी और केकेआर के बीच मैच शनिवार 17 मई को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.

RCB fans request everyone to wear Test White jersey to give a great tribute to Virat Kohli. 👏❤️

- Amazing initiative by the fans! pic.twitter.com/phcg0ZfGMQ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 13, 2025