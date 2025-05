IPL 2025: 17 मई से दोबारा शुरू होगा ऑरेंज कैप का घमासान, अब तक इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही; जानें विराट कोहली का क्या हैं हाल

Suryakumar Yadav (Photo: X/@MumbaiCricAssoc)

Indian Premier League 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टाटा आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों को दोबारा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नए शेड्यूल के तहत बाकी के मैच 17 मई से खेले जाएंगे. बता दें कि भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan War) के बीच तनाव के कारण ब्लैकआउट की वजह से 8 मई को धर्मशाला (Dharmsala) में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs SC) का मैच बीच में ही रोक देना पड़ा था. बाकी के मैच भी स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद नए शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था. आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. बीसीसीआई ने ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम को बड़ा झटका दिया है. 9 मई को बीसीसीआई द्वारा लिए जाने वाले मीटिंग में अंतिम निर्णय लिया. राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और खेल कुछ समय के लिए पीछे छूट सकता है. निलंबन से आईपीएल के 16 मैच बाकी बच गए, जिनमें 12 लीग मैच और चार प्लेऑफ मैच शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Most Test Runs In India vs England: टीम इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इन बल्लेबाजों ने मचाया तांडव, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल का 18वां सीजन स्थगित होने से पहले धर्मशाला में खेला जा रहा पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला रोक दिया गया था. इस मुकाबले में पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी और जब मैच रोका गया तो उनका स्कोर 10.1 ओवरों में 122 रन था. अगर पंजाब किंग्स इस मुकाबले को जीत जाती हैं, तो वह प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन जाती. अब बीसीसीआई ने जब नए शेड्यूल का ऐलान किया है. इस बीच दो डबल हेडर भी हैं. बीसीसीआई ने मुकाबलों के लिए 6 वेन्यू चुने हैं.

17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. आईपीएल के 18वें सीजन में कुल 17 मुकाबले बचे हैं. इस दौरान 13 लीग मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं बाकी बचे चार प्लेऑफ्स के मैच हैं. लीग के सभी मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया गया है. वहीं प्लेऑफ्स किस मैदान में खेले जाएंगे. इसका ऐलान होना अभी बाकी हैं.

आईपीएल 2025 में बाकी बचे लीग मैच दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे. 17 मई को जब टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा, तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स एक-दूसरे के आमने सामने होंगी. दोनों टीमों का मुकाबला बेंगलुरु में होगा.

टॉप पर हैं सूर्यकुमार यादव

आईपीएल के इस सीजन में तक महज पांच ही बल्लेबाज 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. ऑरेंज कैप की लिस्ट में मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव पहले पायदान पर मौजूद हैं. सूर्यकुमार यादव ने अब तक आईपीएल में 12 मैच खेलकर 510 रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव ने अब तक तीन अर्धशतक लगाए है. इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन हैं. साई सुदर्शन ने अब तक इस साल के आईपीएल में 11 मैच खेलकर 509 रन बनाए हैं. साई सुदर्शन के बल्ले से अब तक कुल पांच अर्धशतक निकल चुके हैं.

विराट कोहली भी 500 के पार

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल हैं. शुभमन गिल ने इस सीजन में अबतक 11 मैच में 508 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने भी पांच अर्धशतक लगाए है. इस लिस्ट में आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली नंबर चार पर मौजूद हैं. विराट कोहली ने 11 मुकाबले खेलकर 505 रन बनाए हैं. विराट कोहली के नाम सात अर्धशतक हैं. वहीं, गुजरात टाइटंस के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर ने 11 मैच खेलकर पूरे 500 रन बनाए हैं. जॉस बटलर पहले ऐसे विदेशी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस साल के आईपीएल में 500 रन बनाए हैं.