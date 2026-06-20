IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 18th Match Stats And Preview Details: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का पलड़ा दिख रहा है भारी

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी-20 विश्व कप का यह अहम मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को हराकर टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (IND-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि अप्रैल 2026 में खेली गई द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4-1 से हराया था. ऐसे में प्रोटियाज टीम का मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

भारतीय टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर नजरें रहेंगी. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम की प्रमुख हथियार होंगी.

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Old Trafford Stadium Pitch Report)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिल सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सावधानी बरतनी होगी. एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है.

मैनचेस्टर का मौसम (Manchester Weather Update)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला कल यानी 21 जून को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग और एक्यूवेदर के अनुसार मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश की संभावना केवल 10 प्रतिशत है. ऐसे में फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs SA-W Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर पर सभी की नजरें रहेंगी. उन्होंने पिछले 9 मैचों में 43 की औसत से 301 रन बनाए हैं. वहीं शफाली वर्मा ने पिछले 10 मैचों में 143.47 की स्ट्राइक रेट से 264 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट झटके हैं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 48.67 की औसत से 438 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (IND-W vs SA-W Live Streaming And Telecast Details)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Playing XI Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड और नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.