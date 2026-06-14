IND-W vs PAK-W Dream11 Prediction, T20 World Cup 2026 6th Match: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Dream11 Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. जबकि, पाकिस्तान टीम की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी महामुकाबला, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से हाई-वोल्टेज रहा है. महिला क्रिकेट में भी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है. ऐसे में फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले फैंस के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें फातिमा सना, मुनीबा अली और नशरा संधू पर टिकी होंगी.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला पिच रिपोर्ट (IND-W vs PAK-W Pitch Report)

एजबेस्टन की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद प्रदान कर सकती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना है. वहीं मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज भी प्रभाव छोड़ सकते हैं. ऐसे में ऑलराउंडर्स और प्रमुख गेंदबाज फैंटेसी टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (IND-W vs PAK-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: ऋचा घोष, मुनीबा अली

बल्लेबाज: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज

ऑलराउंडर: हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, फातिमा सना

गेंदबाज: रेणुका सिंह, श्रेयंका पाटिल, नशरा संधू

कप्तान (Captain): दीप्ति शर्मा

उपकप्तान (Vice Captain): फातिमा सना.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (IND-W vs PAK-W Top Fantasy Picks)

दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. हरमनप्रीत कौर शानदार फॉर्म में हैं और बड़ी पारी खेल सकती हैं. फातिमा सना पाकिस्तान की सबसे अहम खिलाड़ी हैं और ऑलराउंड प्रदर्शन कर सकती हैं. जेमिमा रोड्रिगेज मध्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. वहीं रेणुका सिंह नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.