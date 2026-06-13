India Women vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी महामुकाबला, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Stats And Preview Details: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में होगी. दोनों टीमों का टूर्नामेंट में यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है. महिला टी-20 विश्व कप में भी दोनों टीमों के बीच कई यादगार मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारतीय टीम ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. महिला टी-20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें भारत ने 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 2 मैचों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. गेंदबाजी में रेणुका सिंह और श्रेयंका पाटिल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को कप्तान फातिमा सना से बड़ी उम्मीदें होंगी. हाल ही में फातिमा सना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. बल्लेबाजी में मुनीबा अली और आलिया रियाज अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में नशरा संधू और सादिया इकबाल भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

एजबेस्टन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Stadium Pitch Report)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कल यानी 14 जून को बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. एजबेस्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है. हालांकि विकेट पर समय बिताने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिलने की संभावना रहती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

बर्मिंघम का मौसम (Birmingham Weather Update)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कल यानी 14 जून को बर्मिंघम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश की 30 प्रतिशत संभावना जताई गई है. ऐसे में मौसम मैच में हल्का खलल डाल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs PAK-W Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह अहम भूमिका निभा सकती हैं. पाकिस्तान की ओर से फातिमा सना, मुनीबा अली और आलिया रियाज बड़ी पारियां खेल सकती हैं. गेंदबाजी में नशरा संधू और सादिया इकबाल मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (IND-W vs PAK-W Live Streaming And Telecast Details)

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.