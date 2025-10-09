India Women vs South Africa Women, 10th Match Preview: रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 10th Match Preview: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का दसवां मुकाबला आज यानी 9 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women, 10th Match Toss Winner Prediction: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने अपने पहले दोनों मैचों में शानदार जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत से जोश में है और फिर से जीत दर्ज करना चाहेगी. चलिए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना पहले दो मुकाबलों में बड़ी पारी खेलने में असफल रही है. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से फिर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दीप्ति शर्मा को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम को अपनी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और उनकी सलामी साझेदार तजमिन ब्रिट्स से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इसी तरह सुने लुस भी फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगी. नॉनकुलुलेको म्लाबा से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी.

डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium Pitch Report)

सतह पर लगातार उछाल मिलता है, जिससे शुरुआत में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद मिलती है, जबकि खेल आगे बढ़ने पर स्पिनरों को अधिक पकड़ मिलती है. शाम के मैचों में ओस का प्रभाव पड़ सकता है, जिससे बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा हो सकता है. इस मैदान पर 64% मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 251 रन और दूसरी पारी का औसत स्कोर 210 रन है.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND W vs SA W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, लौरा वोल्वार्ड्ट, तज़मिन ब्रिट्स, मारिज़ैन कप्प और क्लो ट्रायॉन पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (IND W vs SA W Mini Battle): टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज नॉनकुलुलेको म्लाबा के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं, तज़मिन ब्रिट्स और अमनजोत कौर की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दसवां मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दसवां मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दसवां मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch IND W vs SA W 10th ODI Match Live Telecast)

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का दसवां मुकाबला भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch IND W vs SA W 10th ODI Match Live Streaming)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs SA W 10th ODI Match Likely Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Likely Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

दक्षिण अफ्रीका (SA W Likely Playing XI): लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.