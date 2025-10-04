India vs Australia ODI And T20I Series 2025 Full Schedule: इस दिन से शुरू होगा टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाइट बॉल सीरीज, यहां देखें वनडे और टी20 का पूरा शेड्यूल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025 Full Schedule: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 3rd T20I Match Scorecard Update: तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 विकेट से धोया, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS बनाम NZ का स्कोरकार्ड

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

19 अक्टूबर को शुभमन गिल बतौर कप्तान वनडे में पहला मैच खेलेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इसके बाद एडिलेड में 23 अक्टूबर को दूसरा वनडे मैच होगा. वहीं तीसरा व अंतिम वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs Australia ODI And T20I Series 2025 full Schedule)

बता दें कि टीम इंडिया का आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरा 19 अक्टूबर-8 नवंबर तक चलेगा. दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर, दूसरा 23 अक्टूबर और तीसरा 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच पांच टी20 मैच खेले जाने हैं.

19 अक्टूबर - पहला वनडे (पर्थ)

23 अक्टूबर - दूसरा वनडे (एडिलेड)

25 अक्टूबर - तीसरा वनडे (सिडनी)

29 अक्टूबर - पहला टी20 (कैनबेरा)

31 अक्टूबर - दूसरा टी20 (मेलबर्न)

2 नवंबर - तीसरा टी20 (होबार्ट)

6 नवंबर - चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)

8 नवंबर - पांचवां टी20 (ब्रिसबेन)

चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया पहली बार कोई वनडे सीरीज खेल रही होगी. दिसंबर 2020 के बाद टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे सीरीज खेलेगी. हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोट की वजह से वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. वहीं शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है. शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को वनडे टीम में शामिल किया जा सकता हैं. घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है. ऐसी स्थिति में यशस्वी जायसवाल या अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा का ओपनिंग जोड़ीदार बनाया जा सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.