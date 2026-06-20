India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Key Players To Watch Out: चेन्नई में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में भारतीय टीम 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Chennai Weather Update: चेन्नई में बारिश बिगाड़ेगी खेल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? तीसरे वनडे से पहले जानें मौसम का हाल

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज का आयोजन हो रहा है. भारतीय टीम ने दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है. दूसरे वनडे में भारत ने 402 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाई थी. दूसरी ओर अफगानिस्तान के गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे. ऐसे में तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के कई खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच टाई रहा है. अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत हासिल नहीं कर पाया है.

भारत की टीम तीसरे वनडे में भी जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में शुभमन गिल, ईशान किशन और रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Key Players To Watch)

भारत के लिए शुभमन गिल सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. गिल ने पिछले मुकाबले में 154 रनों की शानदार पारी खेली थी और इस सीरीज में दो मैचों में 238 रन बना चुके हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी शतक लगाकर शानदार फॉर्म के संकेत दिए हैं. गेंदबाजी में गुरनूर बरार ने दो मैचों में 6 विकेट लेकर प्रभावित किया है, जबकि कुलदीप यादव चेन्नई की स्पिन मददगार पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

अफगानिस्तान के लिए राशिद खान सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे. चेन्नई की पिच पर उनकी स्पिन गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है. बल्लेबाजी में इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज से टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी. वहीं नंगेयालिया खरोटी ने पिछले मुकाबले में चार विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की थी.

भारत की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम के पास भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. राशिद खान और एएम गजनफर स्पिन विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि इब्राहिम जादरान और रहमत शाह बल्लेबाजी में टीम की उम्मीदों का केंद्र होंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.