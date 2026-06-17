IND vs AFG, 2nd ODI Match Winner Prediction: दूसरे वनडे में अफगानिस्तान को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाएगा भारत? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले वनडे में भारतीय टीम ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया था. बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के दम पर वापसी करने की कोशिश करेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान मैच के अहम खिलाड़ी होंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ जाता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में सतर्क रहना होगा. इस विकेट पर 250 से 280 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. रोहित शर्मा और राशिद खान के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और अजमतुल्लाह उमरजई के बीच मुकाबला भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND vs AFG 2nd ODI Match Winner Prediction)

भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की स्थिति में है. टीम का बल्लेबाजी क्रम काफी मजबूत नजर आ रहा है, जबकि गेंदबाजी आक्रमण भी संतुलित है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन भारतीय टीम का अनुभव और घरेलू परिस्थितियों में रिकॉर्ड उसे बढ़त दिलाता है. मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारत की जीत की संभावना: 70%

अफगानिस्तान की जीत की संभावना: 30%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.