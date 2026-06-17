IND vs AFG, 2nd ODI Match Preview: सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगा भारत, अफगानिस्तान की नजर वापसी पर; मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के कंधों पर होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. पहले मैच में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा होगा. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम वापसी कर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AFG ODI Head To Head)

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. इस विकेट पर 250 से 280 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs AFG Key Players To Watch Out): भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): रोहित शर्मा और राशिद खान के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और अजमतुल्लाह उमरजई के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा केएल राहुल और राशिद खान की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 2nd ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज यानी 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 2nd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 2nd ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.