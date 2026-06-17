IND vs AFG Dream11 Prediction 2nd ODI Match: लखनऊ में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Dream11 Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया था. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बल्ले से अहम योगदान दिया था, जबकि गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने और मुकाबले को बराबरी पर लाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत की नजर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि अफगानिस्तान जीत दर्ज कर सीरीज में बने रहना चाहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे.

भारत बनाम अफगानिस्तान पिच रिपोर्ट (IND vs AFG Pitch Report)

इकाना स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स हावी हो जाते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. इस विकेट पर 250 से 280 रन का स्कोर अच्छा माना जा सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान ड्रीम11 टीम सुझाव (IND vs AFG Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: केएल राहुल, रहमानुल्लाह गुरबाज

बल्लेबाज: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इब्राहिम जादरान

ऑलराउंडर: वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद नबी

गेंदबाज: अर्शदीप सिंह, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा

कप्तान (Captain): शुभमन गिल

उपकप्तान (Vice Captain): रोहित शर्मा

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (IND vs AFG Top Fantasy Picks)

शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं और कप्तान के तौर पर बड़ी पारी खेल सकते हैं. रोहित शर्मा पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अर्शदीप सिंह विकेट निकालकर फैंटेसी टीम को बड़े अंक दिला सकते हैं. वहीं मोहम्मद नबी बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.