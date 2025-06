IND A vs ENG A 2nd Unofficial Test Match 2025 Live Streaming: इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

India A and England A Captains in Action (Photo Credits: @BCCI/X)

India A National Cricket Team vs England A National Cricket Team Live Telecast: इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस 2025 दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 6 जून (गुरुवार) से नॉर्थम्प्टन के काउंटी ग्राउंड (County Ground, Northampton) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद इस बार दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक भिड़ंत की उम्मीद की जा रही है. इस मैच के जरिए युवा खिलाड़ियों को अपना दमखम दिखाने का एक और मौका मिलेगा, वहीं इंग्लैंड लायंस भी घरेलू हालात का फायदा उठाकर बढ़त बनाने की कोशिश करेगा. टेस्ट सीरीज ‘एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी’ के नाम से, जानिए इन दिग्गजों का रिकॉर्ड और इतिहास कैसे रहा रोमांचक!

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। पहले दिन के खेल को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है, लेकिन इस बार टेलीविजन पर इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा. फिर भी डिजिटल माध्यमों के जरिए इस मैच को लाइव देखा जा सकता है.

IND A बनाम ENG A दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच 6 जून 2025 (गुरुवार) से इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन स्थित काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा.

इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, इंडिया ए बनाम इंग्लैंड लायंस के इस टेस्ट मैच के लिए भारत में कोई आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्टर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में भारतीय दर्शक इसे टेलीविजन पर लाइव नहीं देख पाएंगे.

🚨 Toss Update 🚨

England Lions elect to bowl against India A in the 2nd first-class match in Northampton.

Follow all the live updates here ▶️ https://t.co/T1h4bW4pPJ#TeamIndia pic.twitter.com/BpUAh3LUzO

— BCCI (@BCCI) June 6, 2025