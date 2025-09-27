गजब का रोमांच! डेड रबर को भी सुपर ओवर बना दिया..., भारत-श्रीलंका मैच के बाद मजेदार मीम्स की आई बाढ़

(Photo : X)

एशिया कप 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ एक ऐसा मैच, जिसका टूर्नामेंट के नतीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ना था, लेकिन उसने दर्शकों को रोमांच की पूरी डोज़ दे दी. शुक्रवार, 26 सितंबर को दुबई में खेले गए इस सुपर 4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को एक सांसे रोक देने वाले सुपर ओवर में हरा दिया. इस रोमांचक जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.

एक 'बेमतलब' मैच जो बन गया यादगार

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बैठे फैंस और घर पर मैच देख रहे दर्शकों को एक ज़बरदस्त थ्रिलर देखने को मिला. श्रीलंका ने भारत को कड़ी टक्कर दी, खासकर उनके बल्लेबाज़ पथुम निसंका ने, जिन्होंने सिर्फ 58 गेंदों पर 107 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख ही पलट दिया था.

मैच आखिरी गेंद तक गया, जब श्रीलंका को जीत के लिए 3 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन वे सिर्फ 2 रन ही बना पाए. नतीजा ये हुआ कि मैच टाई हो गया और फैसला सुपर ओवर में चला गया.

Dead rubber ko bhi superover kar diya pic.twitter.com/ManbhqGHje — Sagar (@sagarcasm) September 26, 2025

सुपर ओवर में भारत का दबदबा

सुपर ओवर में भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने गेंदबाज़ी की और कमाल कर दिया. उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों को सिर्फ 2 रन बनाने दिए. इसके जवाब में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर तीन रन बनाकर आसानी से मैच भारत की झोली में डाल दिया.

Fir wahi India defeating Sri Lanka in Dussehra period pic.twitter.com/H2DLw4Bydl — Sagar (@sagarcasm) September 26, 2025

Is it this Super Over is scripted by Jay Shah 🤯🇮🇳🇱🇰#INDvsSL pic.twitter.com/ivAYFpHrWg — Nisam Kumar (@Jamesnisam5363) September 26, 2025

Sri Lanka in today's match #INDvsSL in second inning in super over pic.twitter.com/oS0JzXCT7f — ANAYA (@AnayaSpirit) September 26, 2025

सोशल मीडिया पर फैंस के मज़ेदार रिएक्शन

इस अप्रत्याशित रोमांच के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर मज़े लिए. एक फैन ने लिखा, "डेड रबर को भी सुपर ओवर कर दिया," जिसका मतलब था कि एक ऐसे मैच को भी इतना रोमांचक बना दिया जिसकी कोई खास अहमियत नहीं थी. इस तरह के कई मीम्स वायरल हो रहे हैं, जो इस मैच की कहानी बयां कर रहे हैं.